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Уличный художник Шепард Фейри нарисовал обложку журнала Time

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:03

Уличный художник Шепард Фейри нарисовал обложку для специального выпуска журнала Time, сообщает The Art Newspaper.

На передовице изображена девушка — предположительно, азиатского происхождения — с банданой на лице. По мнению художника, этот образ воплощает проблемы полицейского произвола, расовой дискриминации, давление на избирателей и политический разлом.

Также у изображения есть и другой посыл: маска, как отмечает художник, означает безопасность в эпоху пандемии и веру в науку, которая сможет победить инфекцию.

«На этой иллюстрации бандана, привычный символ повстанцев, приобретает другое значение во время коронавируса, становясь символом безопасности, уважения к согражданам и знаком того, что носящий ее верит в науку», — сказал Фейри.

Впервые за 100-летнюю историю журнала Time вместо названия издания на обложке появилась другая надпись: место заголовка заняло слово «Vote», которое переводится как «голосуй». Таким образом авторы журнала призывают американцев принять участие в выборах президента США.

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