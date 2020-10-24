Уличный художник Шепард Фейри нарисовал обложку журнала Time

На передовице изображена девушка — предположительно, азиатского происхождения — с банданой на лице. По мнению художника, этот образ воплощает проблемы полицейского произвола, расовой дискриминации, давление на избирателей и политический разлом.

Также у изображения есть и другой посыл: маска, как отмечает художник, означает безопасность в эпоху пандемии и веру в науку, которая сможет победить инфекцию.

«На этой иллюстрации бандана, привычный символ повстанцев, приобретает другое значение во время коронавируса, становясь символом безопасности, уважения к согражданам и знаком того, что носящий ее верит в науку», — сказал Фейри.

Впервые за 100-летнюю историю журнала Time вместо названия издания на обложке появилась другая надпись: место заголовка заняло слово «Vote», которое переводится как «голосуй». Таким образом авторы журнала призывают американцев принять участие в выборах президента США.