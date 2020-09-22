«Его убили или довели до самоубийства»: Дмитрий Быков о смерти Тесака

Писатель Дмитрий Быков опубликовал в «Собеседнике» колонку о смерти Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Быков убежден, что националиста убили или довели до самоубийства.

Он также рассуждает о том злорадстве, которое появилось у некоторых после новости о смерти Марцинкевича. «Мне этот характер (Марцинкевича. — Прим. ред.) не нравился, не нравится его проза, его окружение и его методы социальной санитарии», — говорит Быков.

Но дальше продолжает: «Радоваться его смерти я не буду, хотя понимаю, что для многих это чувство естественное. Он враг. Но человек — это и есть существо, которое не должно вести себя естественно. Это определение мне очень нравится. И очень нравится, например, Оскар Уайльд, который настаивал на том, что все естественное отвратительно».

«Мне кажется, что стыд — это как раз самая человеческая эмоция, потому что она ставит барьер на пути естественного поведения», — добавляет Быков.