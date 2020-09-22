«Его убили или довели до самоубийства»: Дмитрий Быков о смерти Тесака

Писатель Дмитрий Быков опубликовал в «Собеседнике» колонку о смерти Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Быков убежден, что националиста убили или довели до самоубийства.
Он также рассуждает о том злорадстве, которое появилось у некоторых после новости о смерти Марцинкевича. «Мне этот характер (Марцинкевича. — Прим. ред.) не нравился, не нравится его проза, его окружение и его методы социальной санитарии», — говорит Быков.
Но дальше продолжает: «Радоваться его смерти я не буду, хотя понимаю, что для многих это чувство естественное. Он враг. Но человек — это и есть существо, которое не должно вести себя естественно. Это определение мне очень нравится. И очень нравится, например, Оскар Уайльд, который настаивал на том, что все естественное отвратительно».
«Мне кажется, что стыд — это как раз самая человеческая эмоция, потому что она ставит барьер на пути естественного поведения», — добавляет Быков.
Максим Марцинкевич умер неделю назад в челябинском СИЗО. По официальной версии, он покончил с собой. Адвокат Тесака рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов. Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве.
Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли». В Следственном комитете рассказали, что перед смертью националист признался в убийствах, и «мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный».
При этом независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы.