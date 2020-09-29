Писатель Дмитрий Быков опубликовал в «Собеседнике» колонку о новом витке конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Он считает, что Нобелевской премии мира достоин тот, кто погасит этот конфликт.

По словам Быкова, сейчас разрешить противостояние между Арменией и Азербайджаном очень сложно: тут не помогут ни деньги, ни «посулы». «Карабахский конфликт на моих глазах превращал вменяемых и талантливых людей, способных мирно обсуждать любые другие проблемы, в фанатиков, глухих к аргументам. Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где в девяностые годы работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе — в глазах у них что‑то неуловимо менялось», — отмечает писатель.

Конфликт вокруг спорной территории долгие годы помогал правительствам Армении и Азербайджана отвлекать внимание граждан от внутренних проблем, продолжает Быков. Он добавляет, что национальная интеллигенция обеих стран «предает себя», позволяя разным силам увлечь себя на путь межнациональной розни.

«Это и есть подлинное предательство статуса — потому что, если интеллигенты, лучшая часть народа, теряют человеческий облик, заговаривая о территориальной, национальной, религиозной проблеме, приходится признать, что падение наше катастрофично и необратимо. Советский Союз, при всех его минусах, презирал пещерный национализм; сегодня некому даже напомнить о том, что еще сорок лет назад разыгрывание национальной карты в любой полемике считалось неприличным. И пока в России и ее окрестностях не вспомнят об этих старых советских правилах, боюсь, нам не видать Нобелевской премии мира», — заключил Быков.

Утром 27 сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Точное количество пострадавших неизвестно, стороны говорят о сотнях погибших. Правительства обеих стран обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а международное сообщество призывает Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия на территории Нагорного Карабаха.