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В Париже на полицейского напал мужчина с двумя ножами

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:45

В Париже мужчина с двумя ножами напал на сотрудника полиции. Об этом сообщают Le Figaro и Reuters.

Мужчину удалось задержать с помощью электрошокового оружия. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что при нападении неизвестный кричал «Аллах акбар!».

Личность и мотивы задержанного сейчас устанавливают правоохранители. Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции, он страдает шизофренией. По информации источников, полицейский не был его целью. Во время происшествия с нападавшим был 60-летний отец, которого также задержали.

Вчера произошли сразу три нападения на французских граждан. В центре Ниццы, недалеко от церкви Нотр-Дам, мужчина напал на людей с ножом, в результате чего погибли три человека.

Через несколько часов во французском Авиньоне неизвестный, также вооруженный ножом, атаковал полицейских с криками «Аллах акбар!». Правоохранители открыли огонь, от полученных ран мужчина скончался. В Саудовской Аравии неизвестный совершил нападение на французское консульство и ранил охранника.

30 октября в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» набросился на полицейских. Его застрелили.

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