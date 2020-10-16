Gorillaz запустят свое радиошоу на Apple Music

Британская виртуальная группа Gorillaz анонсировала свое радиошоу «Song Machine Radio», которое будет выходить на Apple Music. Об этом сообщается в инстаграме коллектива.

Вымышленные участники коллектива 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел будут по очереди вести передачи продолжительностью в один час. Программа будет состоять из музыкальных плейлистов, бесед с гостями и «специальных сегментов с основателями группы Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом».

Первый эпизод выйдет 19 октября, и его ведущим будет 2D. Кто будет гостем выпуска, не сообщается.

Проект «Song Machine» участники Gorillaz запустили в этом году. В его рамках группа выпускает совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами. Результатом проекта станет альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez», который выйдет 23 октября.

В записи пластинки приняли участие Элтон Джон и 6lack, Slowthai и Slaves, Питер Хук из Joy Division и New Order, Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из The Cure и многие другие.