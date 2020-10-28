Релиз игры перенесли уже в третий раз за год. Изначально Cyberpunk 2077 должна была выйти в апреле, затем ее выход отложили до 17 сентября, потом — до 19 ноября, и теперь — до 10 декабря.

Видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет на 21 день позже, чем было запланировано ранее. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт проекта.

По словам создателей Cyberpunk 2077, им требуется больше времени для доработки игры и тестирования ее на различных платформах.

«Мы знаем, что это кажется нереалистичным, когда кто‑то говорит, что 21 день могут что‑то изменить в такой масштабной и сложной игре, но они действительно могут», — написали они.

Cyberpunk 2077 разрабатывается как минимум с 2013 года студией, подарившей миру игры серии «Ведьмак». CD Projekt Red впервые продемонстрировала кадры геймплея в 2018 году.

Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждет открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской.

Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. Он уже снимался в нескольких трейлерах и тизерах игры.

Также в Cyberpunk 2077 появится героиня Лиззи Уиззи, роль которой исполнила певица Граймс. В декабре она представила свою песню «4ÆM» из игры и видео к ней на церемонии вручения премии The Game Awards 2019.

В июне 2019 года игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел еще 40 минут нового геймплея. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.