Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Выход научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077 вновь перенесли — на этот раз на месяц. Теперь игру обещают запустить в продажу 19 ноября, а не 17 сентября, как сообщалось ранее.

«Те из вас, кто знаком с нашим подходом к производству игр, знают, что мы не будем поставлять что‑то еще не готовое», — заявила польская студия CD Projekt Red. Компания отметила, что их решение может стоить доверия игроков, и попросила у них прощения за перенос.

«Мы стремимся сделать Cyberpunk 2077 тем, что останется с вами на годы вперед. В конечном счете, надеюсь, вы поймете, почему мы сделали то, что сделали». По словам разработчиков, сейчас игра готова как в плане геймплея, так и контента. Но из‑за множества сложных систем, связанных друг с другом, компания считает необходимым подойди должным образом ко всему — сбалансировать игровые механики и избавиться от множества багов.

Это уже не первый раз, когда выход Cyberpunk 2077 переносят. Изначально игру хотели выпустить в апреле 2020-го, но затем релиз перенесли сперва на сентябрь, а теперь еще на месяц. Разработкой одной из самых ожидаемых игр года занимается (уже минимум семь лет!) студия, подарившая миру «Ведьмака».

Геймплей Cyberpunk 2077 иногда сравнивают с серией Grand Theft Auto: действие также происходит в открытом мире, по которому можно передвигаться на машине, у героя есть дом, а на улицах происходят случайные стычки.

Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской. Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. В сентябре игра должна выйти на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

В прошлом июне игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут геймплея Cyberpunk 2077. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.