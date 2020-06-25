Открытый мир и много перестрелок в трейлере Cyberpunk 2077

В видео показывается открытый мир игры, который многие считают похожим на GTA 5. Также в трейлере появляется персонаж Киану Ривза — Джонни Сильверхенд, рокер и гитарист с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою.

Вышел новый ролик научно-фантастической Action/RPG Cyberpunk 2077. Посмотреть его можно на ютьюбе.

На ютьюбе можно посмотреть также фрагменты геймплея Cyberpunk 2077.

Выход игры намечен на 19 ноября 2020 года. Ранее релиз несколько раз переносили: изначально игру хотели выпустить в апреле 2020-го, но затем релиз перенесли сперва на сентябрь, а потом на ноябрь.

Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали, оставив только мужской.

В прошлом июне игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут геймплея Cyberpunk 2077. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.