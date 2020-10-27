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В Словении и Чехии ввели комендантский час из‑за пандемии коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:37

В Словении и Чехии ввели комендантский час из‑за пандемии коронавируса, сообщают телеканал RTV Slovenija и информагентство Reuters.

В Словении с 21.00 до 6.00 ограничат перемещения во всех населенных пунктах — нарушить комендантский час можно только при опасности здоровью, неотложных рабочих задачах, необходимости экстренных служб или доставки еды и медикаментов.

Кроме того, с 27 октября будут запрещены передвижения между муниципалитетами. Правила подразумевают следующие исключения: работа, уход за родственниками, транзит, необходимость доступа к иностранным посольствам и консульствам.

В Чехии с 28 октября до 3 ноября комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00. В это время под запретом окажутся любые свободные передвижения граждан. Ранее в Чехии для борьбы с COVID-19 уже закрыли бары, рестораны и большинство магазинов.

На днях комендантский час объявили также в Испании и Бельгии. Тем временем, в российской столице перспективу введения комендантского часа назвали «абсолютно невозможной».

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