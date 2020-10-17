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Бельгия вводит комендантский час и закрывает рестораны из‑за коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:35

С 19 октября всем барам и ресторанам в Бельгии придется закрыться на месяц из‑за второй волны коронавируса. На этот же срок в стране введут комендантский час с 00.00 до 05.00, передает Reuters.

Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя после 20.00, а дистанционная работа станет обязательной для большинства сотрудников. Также местные власти решили сократить разрешенные близкие контакты с трех до одного. Речь идет о взаимодействии с другим человеком на расстоянии менее 1,5 метра без маски.

«Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего», — заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на пресс-конференции.

Сейчас в стране самый высокий четвертый уровень чрезвычайной ситуации. Бельгия, в которой проживает 11 млн человек, находится на втором месте среди европейских стран по уровню заражения после Чехии. Прирост новых случаев удваивается каждую неделю, достигнув более 10 тыс. в пятницу.

Бельгия последовала примеру Франции, введя ночной комендантский час, и Нидерландов, которые закрыли свои бары и рестораны.

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