Собянин рассказал, введут ли в Москве комендантский час из‑за коронавируса

Введение комендантского часа, полный запрет на передвижение по городу и закрытие почти всех предприятий — это крайние меры, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. По его словам, такие ограничения неприемлемы и невозможны.

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что оптимальным будет путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, в том числе те, кто входит в зону риска.

Кроме того, с 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С понедельника, 19 октября, школьники с 1 по 5 класс начинают учиться очно, а ученики старших классов переходят на дистанционное обучение. Эти меры продлятся до 1 ноября.