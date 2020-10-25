В Испании повторно ввели режим ЧП и комендантский час из‑за COVID-19. Они могут продлиться до мая

В Испании вновь ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час из‑за роста заражений коронавирусом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

С вечера воскресенья жителям всех регионов Испании, кроме Канарских островов, запрещено выходить на улицу в ночное время без уважительной причины. К последним относятся, к примеру, уход за родственниками или выход на работу.

Правительство установило комендантский час с 23.00 до 6.00, но регионы могут перенести его на один час раньше или позже, уточняет El Pais. Собираться вместе можно группами не более шести человек.

Закрывать магазины, рестораны и другие предприятия, как во время первой волны, пока не планируют. Кабмин утвердил режим ЧП на 15 суток, но Санчес заявил, что намерен продлить его до 9 мая.

«Мы живем в экстремальной ситуации, это самый серьезный кризис в области здравоохранения за последнее столетие», — заявил глава правительства.

В первый раз режим ЧП был введен в Испании в середине марта. Тогда в стране ежедневно регистрировали тысячи больных COVID-19, с максимумом 26 марта — 9 159. Сейчас цифры гораздо больше, 22 октября был установлен новый рекорд — 20 986 новых пациентов, на следующий день — 19 851. За все время в Испании было выявлено более 1 млн заражений, свыше 34 тыс. человек умерли.