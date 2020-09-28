В метро Москвы снова требуют носить медицинские маски

Сотрудники московского метро помимо обычного досмотра пассажиров теперь снова требуют от них носить медицинские маски, сообщает «Интерфакс». О перчатках пока речи не идет.

Уточняется, что штрафы за попытки проехать в метро без маски пока не выписывают, как было во время карантина: тогда за это штрафовали на 4000 или 5000 рублей.

На днях Сергей Собянин объявил о возвращении в Москву некоторых ограничений, принятых для борьбы с пандемией коронавируса: например, жителям города старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями снова настоятельно рекомендуют оставаться дома, а руководителям компаний — перевести своих сотрудников на удаленную работу.