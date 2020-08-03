Полиция штрафует пассажиров метро на всех станциях за отсутствие масок

На всех станциях московского метро полиция проверяет наличие масок у пассажиров, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, полицейские выписывают штрафы в размере 5 тыс. рублей. Сколько человек уже оштрафовано, не сообщается.

Ранее «РИА Новости» сообщали о начале масочных рейдов в метрополитене. В мэрии города утверждали, что рейды проходят не только в метро, а проверяют также наличие перчаток.

Масочно-перчаточный режим ввели в столице 12 мая для борьбы с распространением коронавируса. Москвичам необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и при поездках в общественном транспорте. На днях мэр Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим необходимо сохранить.