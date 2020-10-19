В московском транспорте снова пройдут рейды по контролю за ношением масок и перчаток

В московском транспорте с 19 октября начнутся проверки по контролю за ношением масок и перчаток. Об этом уведомили в столичном Дептрансе.

Как уточняется, проверки пройдут на всех станциях московского метро. В Дептрансе заявили, что в вагонах состоятся совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Кроме того, наличие средств защиты будут «строже» проверять в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

В департаменте призвали оставаться дома, если необходимости в поездке нет или ассажир чувствует недомогание. Если же все-таки без поездки не обойтись, в Дептрансе просят не забывать про средства защиты. Носить в метро маски потребовали в конце сентября.

Масочные рейды проходили в московском метро летом. Тогда полицейские штрафовали пассажиров на 5000 рублей за отказ от ношения средств защиты — такая же сумма ждет нарушителей и сегодня.