Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ

Художница и активистка Юлия Цветкова обратилась в Европейский суд по правам человека, после того как ее привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова ее юриста Николая Зборошенко.

По словам юриста, представляющего девушку в Стратсбурге, Цветкова уверена, что власти России нарушили ее права на справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни и на свободу мнения. Она также считает, что был нарушен запрет на дискриминацию по любым признакам. Эти положения прописаны в 6-й, 8-й, 10-й и 14-й статьях Европейской конвенции по правам человека.

Согласно административному делу, о котором идет речь, в декабре 2019 года Цветкову оштрафовали на 50 тыс. рублей за публикации в соцсетях. Месяцем позже на активистку завели еще одно дело о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки в «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». Подробнее о деле Цветковой, согласно которому художнице грозит 6 лет тюрьмы за распространение рисунков вульв, вы можете прочитать в нашем материале.

Юлии Цветковой часто поступают угрозы от экстремистов вроде организации «Пила против ЛГБТ»: в том числе, ей угрожают убийством. У Цветковой есть и сторонники, которые пытаются ее поддержать: в августе художницу Дарью Апахончич задержали за участие в вульва-балете, а на «Флаконе» в сентябре отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Цветковой, потому что на просмотр пришли силовики.