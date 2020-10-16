перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Победа» закупит распорки для рта, чтобы тренировать улыбку у бортпроводников 17:56
GQ Russia/YouTube Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф»
Директор «Яндекса» объяснил сотрудникам срыв сделки с «Тинькофф» 17:39
Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией 17:31
Вышел первый трейлер «Пищеблока» — сериала про пионеров-вампиров по роману Алексея Иванова 17:01
Амир Ванн выпустил клип на трек «Keep Your Distance» 16:42
Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ 16:41
@tzparks/Twitter На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней!
На Килиманджаро бушует сильнейший лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько дней! 16:38
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 ТВ-проектов IMDb 16:36
Devika Shawty из объединения Dopeclvbworld выпустила альбом «Плохая примета» 16:21
Google научился искать песни по свисту и пению 15:47
The Guardian: западная разведка считает, что отравление Навального — дело рук ФСБ 15:40
«Яндекс.Музыка» Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы
Big Russian Boss и Young P&H издали свои архивы 15:40
Иван Дорн и Монеточка: вышел альбом каверов на песни «Мумий Тролля» 15:26
В Таиланде заблокировали Change.org после петиции о запрете королю находиться в Германии 15:22
YouTube решил избавиться от «вредных теорий заговора» 15:03
Трудовых мигрантов могут заменить осужденными на принудительные работы 14:55
РАНХиГС Прокуратура заподозрила РАНХиГС в экстремизме
Прокуратура заподозрила РАНХиГС в экстремизме 14:39
Цену на препараты от коронавируса на основе фавипиравира снизили вдвое 14:26
«Мы, а не они купим этот говно-«Яндекс»!»: опубликовано письмо Тинькова сотрудникам о срыве сделки 14:17
Woodkid выпустил «S16» — первый за последние 7 лет альбом 13:52
Отключить рекламу

Юлия Цветкова обратилась в ЕСПЧ из‑за штрафа за пост в защиту ЛГБТ

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:41

Художница и активистка Юлия Цветкова обратилась в Европейский суд по правам человека, после того как ее привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова ее юриста Николая Зборошенко.

По словам юриста, представляющего девушку в Стратсбурге, Цветкова уверена, что власти России нарушили ее права на справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни и на свободу мнения. Она также считает, что был нарушен запрет на дискриминацию по любым признакам. Эти положения прописаны в 6-й, 8-й, 10-й и 14-й статьях Европейской конвенции по правам человека.

Согласно административному делу, о котором идет речь, в декабре 2019 года Цветкову оштрафовали на 50 тыс. рублей за публикации в соцсетях. Месяцем позже на активистку завели еще одно дело о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки в «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». Подробнее о деле Цветковой, согласно которому художнице грозит 6 лет тюрьмы за распространение рисунков вульв, вы можете прочитать в нашем материале.

Юлии Цветковой часто поступают угрозы от экстремистов вроде организации «Пила против ЛГБТ»: в том числе, ей угрожают убийством. У Цветковой есть и сторонники, которые пытаются ее поддержать: в августе художницу Дарью Апахончич задержали за участие в вульва-балете, а на «Флаконе» в сентябре отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Цветковой, потому что на просмотр пришли силовики.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
трагикомедия
Удалить историю
Сатирическая комедия про общество потребления

Другие материалы по темам

Теги
ЕСПЧ
Люди
Юлия Цветкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить