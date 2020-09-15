На «Флаконе» отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Юлии Цветковой. В кинотеатр пришли силовики

На московском дизайн-заводе «Флакон» отменили спецпоказ документального фильма «Vulva 3.0», который должен был состояться в поддержку художницы Юлии Цветковой — ее обвиняют в пропаганде ЛГБТК и распространении порнографии за рисунки вульв. Об отмене кинопоказа сообщил телеграм-канал «Психо Daily».
По информации канала, также подтвержденной фем-активисткой Дарьей Серенко, в кинотеатр «Кинофлакон IVI» пришли силовики. Какова причина их визита, пока неизвестно.
Кинопоказ ленты немецких режиссерок Клаудии Рихарц и Ульрики Циммерман должен был состояться 15 сентября, в 20.00. Картина рассказывает о объективации женского тела.
За час до показа фильма в кинобаре «Флакона» была запланирована дискуссия с участием поэтессы и участницы художественно-поэтического проекта «Женский голос» Лизы Неклессы, художницы и фем-активистки Дарьи Серенко, а также редактора вебзина о современном искусстве Spectate Ольги Беловой.