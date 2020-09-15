На «Флаконе» отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Юлии Цветковой. В кинотеатр пришли силовики

На московском дизайн-заводе «Флакон» отменили спецпоказ документального фильма «Vulva 3.0», который должен был состояться в поддержку художницы Юлии Цветковой — ее обвиняют в пропаганде ЛГБТК и распространении порнографии за рисунки вульв. Об отмене кинопоказа сообщил телеграм-канал «Психо Daily».

По информации канала, также подтвержденной фем-активисткой Дарьей Серенко, в кинотеатр «Кинофлакон IVI» пришли силовики. Какова причина их визита, пока неизвестно.