Канье Уэст написал, что хочет выступить в Армении

Канье Уэст опубликовал в твиттере скриншот переписки с неизвестным человеком — судя по всему, жителем Армении. Позже музыкант удалил пост, но он сохранился у некоторых пользователей социальной сети.
В переписке Канье Уэст говорит, что хотел бы выступить в Армении с «Sunday Service» — церковной службой, которую музыкант проводит с госпел-хором. Он спрашивает, сможет ли армянский президент финансово поддержать это мероприятие. На что ему отвечают отрицательно: страна и так проигрывает войну.
Уэст сообщил, что обсудит все со своей командой, и добавил, что он молится за Армению.
В то же время жена музыканта Ким Кардашьян пожертвовала Армении миллион долларов. «Все мои мысли и молитвы сейчас — со смелыми мужчинами, женщинами и детьми. Я хочу, чтобы каждый помнил, что несмотря на разделяющее нас расстояние мы должны забыть о границах, ведь вместе мы единый армянский народ», — написала она в инстаграме.
Кардашьян перечислила деньги в фонд, который помогает пострадавшим в военном конфликте, обеспечивая нуждающихся медицинской помощью, жильем, едой и так далее. Она призвала подписчиков присоединиться к ней и пожертвовать хотя бы один доллар.
В конце сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало Ереван и Баку остановить боевые действия и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности территории.
Несколько дней назад Армения и Азербайджан договорились о перемирии, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашения.