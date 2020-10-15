Канье Уэст написал, что хочет выступить в Армении

Канье Уэст опубликовал в твиттере скриншот переписки с неизвестным человеком — судя по всему, жителем Армении. Позже музыкант удалил пост, но он сохранился у некоторых пользователей социальной сети.

В переписке Канье Уэст говорит, что хотел бы выступить в Армении с «Sunday Service» — церковной службой, которую музыкант проводит с госпел-хором. Он спрашивает, сможет ли армянский президент финансово поддержать это мероприятие. На что ему отвечают отрицательно: страна и так проигрывает войну.

Уэст сообщил, что обсудит все со своей командой, и добавил, что он молится за Армению.