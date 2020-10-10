Армения и Азербайджан договорились о перемирии, но тут же обвинили друг друга в нарушении соглашения

Сегодня, 10 октября, во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, стороны заключили соглашение о начале обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Однако вскоре страны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по одной из пограничных областей. По словам пресс-секретаря министерства Шушан Степанян, таким образом Баку нарушил соглашение.

Азербайджан отрицает эту информацию, а Миноброны страны заявило, что «территория Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником». В Ереване утверждают, что это не соответствует действительности.

Утром 27 сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. Мировое сообщество призвало Ереван и Баку остановить боевые действия и найти мирное решение многолетнего спора о принадлежности территории, на которой начались боевые действия.