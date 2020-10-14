СК: жена Энди Картрайта заранее планировала убийство рэпера

В Следственном комитете России заявили, что убийство петербургского рэпера Энди Картрайта, который умер летом, было заранее спланировано его женой Мариной Кохал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление СК.

В Следственном комитете рассказали, что в ходе расследования собрали «достаточную доказательственную базу», которая свидетельствует о том, что Кохал планировала убийство.

«Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — говорится в сообщении СК.

Адвокат Кохал Юрий Авдеев сообщил 14 октября, что у него провели обыск, это подтвердили в Следственном комитете. В СК заявили, что обыск дома у адвоката проводился потому, что там некоторое время проживала мать Марины Кохал — Елена Кохал. Она жила у Авдеева после задержания дочери.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении СК.

Авдеев отметил, что Елену Кохал увезли в отдел СК. Он не знает, каков в данный момент ее статус. По информации Следственного комитета, Кохал-старшая была в квартире в тот момент, когда было совершено убийство Энди Картрайта.

О смерти рэпера в Петербурге стало известно 30 июля. Его жена расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила о них адвокатам. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это.

Позже Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. По данным СК, женщина сделала это «на почве личных неприязненных отношений», а тело Картрайта расчленила, чтобы скрыть следы преступления. Экспертиза установила, что рэпер не употреблял наркотики в течение последних нескольких лет.