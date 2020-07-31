Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в качестве подозреваемой в его убийстве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По данным «Фонтанки», Кохал задержали на двое суток из соображений безопасности: следователи опасаются, что поклонники Энди Картрайта могут отомстить ей за его смерть. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

О смерти Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) стало известно вчера. Его жена расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила в полицию. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это. Однако в крови музыканта не нашли запрещенных веществ.