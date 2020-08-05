Следствие: рэпер Картрайт не употреблял наркотики в течение последних лет

В теле и волосах погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) не обнаружили следов того, что он употреблял наркотики в течение последних лет. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на результаты анализов и выводы следствия.

Как отмечает издание, это ставит под сомнение версию вдовы погибшего, которая утверждала, что музыкант скончался от передозировки наркотиками.

О смерти рэпера из Украины Энди Картрайта в Петербурге стало известно 30 июля. Его жена Марина Кохал расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила о них адвокатам. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это.

Позже Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. По данным СК, женщина сделала это «на почве личных неприязненных отношений», а тело Картрайта расчленила, чтобы скрыть следы преступления.