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В Москве могут закрыть бары, ночные клубы и караоке

Анастасия Цой
Сегодня в 13:40

Власти Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке из‑за начала второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в мэрии столицы.

Сейчас речь не идет о приостановке работы ресторанов, где люди сидят за столиками. В первую очередь, опасения вызывают питейные заведения, где уровень социального контактирования выше. Необходимость введения ограничительных мер объясняется «высоким трафиком в городе».

«Нужно хотя бы как‑то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — заявил собеседник издания.

Как именно будет решаться вопрос с закрытием баров и клубов, пока неизвестно. Для этого нужно определить, по каким критериям отдельно взятое заведение относится исключительно к питейным, поскольку в столице много мест со смешанным режимом работы: днем — ресторан, вечером — бар.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, в том числе тех, кто входит в зону риска.

Работающим из дома требуется сообщить номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных. Власти столицы объяснили, что такие сведения нужны для оценки пассажиропотока в городе, и они не будут персонифицированы.

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