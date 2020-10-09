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Власти Москвы объяснили сбор данных о сотрудниках на удаленной работе

Анастасия Цой
Сегодня в 12:42

Сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы в Москве, нужны для оценки пассажиропотока в городе. Об этом заявил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что основная задача московских властей — снизить уровень социальных контактов горожан, чтобы избежать распространения коронавируса. Сведения, по его словам, нужны для того, чтобы оценить эффективность мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленку.

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника», — сказал Иванов. Он также добавил, что данные не будут персонифицированы.

В Москве и Московской области на фоне увеличения числа заразившихся COVID-19 вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, а также все работники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Работающим из дома следует сообщить номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных.

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