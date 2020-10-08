В Москве задержали еще одного участника группы Pussy Riot — Александра Софеева. Об этом сообщил телеграм-канал Avtozak Live.

По информации журналистов, сотрудники уголовного розыска более суток дежурили у квартиры активиста. После этого силовики позвонили арендодателю, вскоре он открыл им дверь и Софеева задержали.

Сейчас активиста везут в Мещанский ОВД. Туда уже отправился адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов. Из‑за чего задержали Софеева, пока неизвестно, но, предположительно, это связано с акцией в поддержку ЛГБТ 7 октября.

Ранее из‑за нее задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину. После составления протоколов девушек отпустили. Накануне полиция также задержала Василия Андрианова и Елизавету Дидерих.

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.