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В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину

Анастасия Цой
Сегодня в 14:54

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину. Об этом написал Петр Верзилов.

Алехину задержали возле редакции телеканала «Дождь», а Никульшину — в районе Таганки. По словам Верзилова, задержания связаны с акцией с радужными флагами, которая прошла вчера, 7 октября.

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК. Позже участников акции задержали.

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