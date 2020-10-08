В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину. Об этом написал Петр Верзилов.
Алехину задержали возле редакции телеканала «Дождь», а Никульшину — в районе Таганки. По словам Верзилова, задержания связаны с акцией с радужными флагами, которая прошла вчера, 7 октября.
Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК. Позже участников акции задержали.