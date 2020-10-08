В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину. Об этом написал Петр Верзилов.

Алехину задержали возле редакции телеканала «Дождь», а Никульшину — в районе Таганки. По словам Верзилова, задержания связаны с акцией с радужными флагами, которая прошла вчера, 7 октября.