Участников Pussy Riot задержали из‑за акции с радужными флагами

Двое участников группы Pussy Riot Василий Андрианов и Елизавета Дидерих задержаны в Москве из‑за акции с радужными флагами, которую они провели утром 7 октября. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на Марию Алехину.

По словам Алехиной, Андрианова и Дидерих задержали люди, представившиеся уголовным розыском. Они увезли активистов в ОВД Басманный. Кроме того, полицейские также пришли домой к еще одному участнику Pussy Riot Александру Софееву. Кроме того, как рассказала активистка, «четыре человека в камуфляже» искали ее саму дома у ее матери.

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации президента, Минкультуры, Басманного ОВД и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.