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В Spotify запустили поиск песен по словам из текста

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:53

Стриминговый сервис Spotify запустил поиск песен по словам из текста. Об этом сообщила в твиттере продакт-дизайнер компании Лина Ванг.

По словам Ванг, нововведение работает на устройствах на базе iOS и Android. Функция поиска по фрагментам текста треков создана при сотрудничестве с компанией Musixmatch, владеющей одноименной платформой с обширным каталогом текстов песен.

Чтобы найти песню, нужно ввести в поисковую строку слова из нее — приложение предложит подходящие под цитату варианты. Рядом с ними появится пометка «Lyrics match».

В июне Spotify также представил функцию воспроизведения текстов во время проигрывания, она доступна для пользователей из 26 стран, среди которых пока нет России.

В России стриминговый сервис появился 15 июля 2020 года. «Афиша Daily» рассказывала подробно о сервисе, обозревала его полезные функции и разговаривала с директором Spotify в России и СНГ Ильей Алексеевым.

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