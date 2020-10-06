В Spotify запустили поиск песен по словам из текста

По словам Ванг, нововведение работает на устройствах на базе iOS и Android. Функция поиска по фрагментам текста треков создана при сотрудничестве с компанией Musixmatch, владеющей одноименной платформой с обширным каталогом текстов песен.

Стриминговый сервис Spotify запустил поиск песен по словам из текста. Об этом сообщила в твиттере продакт-дизайнер компании Лина Ванг.

Чтобы найти песню, нужно ввести в поисковую строку слова из нее — приложение предложит подходящие под цитату варианты. Рядом с ними появится пометка «Lyrics match».

В июне Spotify также представил функцию воспроизведения текстов во время проигрывания, она доступна для пользователей из 26 стран, среди которых пока нет России.

В России стриминговый сервис появился 15 июля 2020 года. «Афиша Daily» рассказывала подробно о сервисе, обозревала его полезные функции и разговаривала с директором Spotify в России и СНГ Ильей Алексеевым.