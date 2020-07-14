Кажется, 15 июля в России все-таки запустится Spotify. По такому случаю рассказываем, как появилась одна из крупнейших стриминг-платформ в мире, чем Spotify отличается от конкурентов и почему он все никак не появится у нас. Точнее, не появлялся.

Как появился Spotify

Spotify возник в 2006 году усилиями Даниэля Эка и Мартина Лорентсона. К моменту запуска оба были миллионерами, причем заработавшими совсем не на музыке. Лорентсон владел платформой цифрового маркетинга Tradedoubler, а Эк создавал, продвигал и выгодно продавал доткомы.

Эк и Лорентсон вдохновлялись примером Napster: запущенный в 1999 году сервис позволял быстро и легко обмениваться треками и быстро стал популярным. Проблема в том, что платформа была нелегальной, поэтому спустя два года Napster убили иски от Dr. Dre и Metallica.

Шведы взяли модель Napster и заставили ее работать по букве закона, заключив соглашения с представителями музыкальной индустрии. Время было выбрано удачно, в середине нулевых у лейблов были проблемы с доходами: интернет-пиратство росло, а рынок неконтролируемо падал. Spotify хватило 5 миллионов долларов, чтобы заполучить себе каталоги Universal, Warner, Sony и EMI — так называемой «Большой четверки».

Spotify запустился в октябре 2008 года в восьми европейских странах. Платная подписка стоила тогда 4,99 евро в месяц и позволяла слушать музыку без ограничений. Бесплатный аккаунт ограничивал время прослушивания музыки 10 часами в месяц и транслировал рекламу между треками (впоследствии ограничение по времени убрали и добавили студенческий и семейный тарифы)

Спустя год сервис набрал первый миллион подписчиков, спустя три — запустился в США. Также Spotify побудил крупные корпорации по всему миру тоже заняться стримингами (Google Play появился в 2011 году, «Яндекс.Музыка» — в 2013 году, Apple Music — в 2015 году).

Несмотря на конкуренцию со стороны крупных IT-компаний, на текущий момент Spotify остается главным стриминговым сервисом в мире. По состоянию на первый квартал 2020 года шведская платформа контролирует 32% рынка. Ближайшие конкуренты Spotify — Apple Music (18%) и Amazon Music (14%).

Spotify нет в России. Как так?

Шведский сервис давно намеревался прийти в Россию, но всегда что‑то мешало. Эк сам приезжал в Россию и пытался вести переговоры с "ВКонтакте" о сотрудничестве (на тот момент ВК была главным складом пиратской продукции). Николай Кононов в книге «Код Дурова» рассказывает, что Эку ответили: «У нас в разы больше песен, чем у вас, нам невыгодно».

В 2014 году компания зарегистрировала юридическое лицо ООО «Спотифай» и открыла офис в Москве. Правда, уже в следующем году офис закрылся: среди возможных причин — ужесточение законов об интернете и экономический кризис в стране. Три года спустя уже сам Даниэль Эк объявил, что сервис работает над запуском в России, Индии и Африке. В Индии и ряде африканских стран сервис запустился, но к нам так и не пришел.

В 2019 году интерфейс Spotify начал постепенно русифицироваться, появилась информация о возможной цене подписки на сервис в России. В феврале 2020 года в одном из московских коворкингов нашли российский офис Spotify и выяснили, что возглавляет штат компании Илья Алексеев, работавший на радио Maximum и в российском отделении Facebook. В апреле Bloomberg сообщил о планах Spotify запуститься в России в 2020 году, несмотря на пандемию, а в июне «Коммерсантъ» рассказал о переговорах шведов с МТС для осеннего запуска.

Наконец, Variety назвал дату запуска — 15 июля. Кажется, в этот раз все по-настоящему.

Как устроен Spotify?

В мобильном приложении (как и в десктоп-версии) есть три раздела: главная страница, поиск и медиатека .

При запуске приложения открывается главная страница, на которой есть несколько вкладок : недавние прослушивания, персональные подборки (все, что пользователь слушает на повторе сейчас или рипитил месяц, год или два назад), кураторские подборки от самого Spotify (так, в американском аккаунте это плейлисты, посвященные движению Black Lives Matter), любимые треки и альбомы, плейлисты с новинками (например, All New Indie и Fresh Finds Pop), подкасты и несколько вкладок рекомендаций, подобранных алгоритмами сервиса на основе вкусов слушателя

Что сразу поражает, так это, во-первых, многообразие плейлистов на все случаи жизни, во-вторых, обстоятельный подход к персональным рекомендациям . Например, здесь есть подборки «Мой микс дня», которые разделены по жанрам, которые слушает пользователь. Например, если вы слушаете и дрилл, и спид-метал, то Spotify заботливо приготовит для вас два жанровых плейлиста.

Во вкладке «Поиск» есть собственно поиск и история последних запросов, а в медиатеке собраны пользовательские или добавленные слушателем плейлисты, исполнители, альбомы и подкасты.

В разделе «Главное» сверху справа есть кнопка с настройками: там можно настроить качество музыки, побаловаться с эквалайзером, установить порог громкости, подключить Google-карты (важный бонус для автомобилистов) и продлить подписку. Также есть возможность подписаться на других пользователей и посмотреть, что они слушают в данный момент (если они не скрыли настройки приватности) — вы тоже можете показать всем, что слушаете.

Почему все хвалят Spotify?

Главные функции всех стриминговых сервисов раньше всех появлялись в Spotify — кураторские подборки, радио по треку, пользовательские плейлисты, подкасты.

Сейчас у Spotify, на первый взгляд, нет никаких экстравозможностей по сравнению с остальными платформами. Плейлисты кураторов? Есть у конкурентов. Умный шаффл? Тоже. Подкасты? Завезли везде. Другое дело, что в сравнении с конкурентами, наверное, каждая из функций у Spotify смотрится выигрышнее.

Здесь однозначно больше (и кураторских, и пользовательских) плейлистов — например, классике хип-хопа 80-х и 90-х посвящено где‑то с десяток подборок. Здесь проще, легче и удобнее пользовательский интерфейс. Например, посчитайте, сколько действий на мобильном телефоне нужно сделать, чтобы поставить трек следующим в очередь в Apple Music и в Spotify (спойлер: в AM — это длинное нажатие, выбор пункта и щелчок, в Spotify — простой свайп влево).

Многие хвалят алгоритмы сервиса за тонкую настройку рекомендаций: послушал группу Travis? Вот тебе дальше группа Keane, а следом Snow Patrol.

А еще здесь вместо обложки альбома в мобильном приложении — фото- или видеоарт музыканта. Как говорится, мелочь, а приятно.

В чем успешен Spotify?

Если конкуренты на рынке музыкального стриминга имеют за собой поддержку крупных корпораций, то шведской компании приходится жить и развиваться своими силами. Это побуждает Spotify шустрее прочих внедрять придумывать новые решения самим и подсматривать фичи у других.

Об одном из главных умений Spotify — вовремя увидеть тренды, которые станут популярными, и быстро адаптировать их под себя — можно прочитать в книге Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music, ее хайлайты можно почитать в канале у менеджера Оксимирона Жени Муродшоевой. Например, лучшая (и по сей день!) функция сервиса — находить похожую музыку к треку и автоматически играть ее до бесконечности — была вообще-то ноу-хау еще десятилетней давности сервиса потокового радио Pandora.

Система кураторских плейлистов, внедренная Spotify раньше конкурентов, тоже появилась сначала не у шведской компании, а у сервиса Songza. Его Spotify просто-напросто купил. Почему у Spotify крутые алгоритмы? Ответ тоже прост: в свое время шведам подвернулась возможность выкупить компанию Echo Nest, которая эти алгоритмы и разработала.

Последний тренд сервиса — это подкасты, на рынке которых Spotify ведет себя по-хозяйски. Одна из самых громких сделок и безусловных корпоративных удач компании — покупка эксклюзивных прав на подкаст комика Джо Рогана. Раньше шоу поднимало миллионы на YouTube, а теперь будет доступно лишь подписчикам Spotify в качестве эксклюзива.