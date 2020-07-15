В России запустился музыкальный сервис Spotify. «Афиша Daily» излазила его вдоль и поперек, чтобы собрать самые полезные и неочевидные функции.

Где искать Discover Weekly Самый известный продукт Spotify — еженедельный плейлист с рекомендациями Discover Weekly, который славится точными алгоритмами и подборками. Новичку найти Discover Weekly в приложении сложновато: он находится в «Моей медиатеке» и в русской версии называется «Открытия недели».

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Таймер сна

Пять лет назад самой быстрорастущей категорией на Spotify была музыка для сна и отдыха — тогда за неделю на сервис загружали по 280 альбомов с расслабляющим эмбиентом. В 2017 году даже появилась теория заговора о том, что компания сама публикует сотни альбомов с фортепианной музыкой от никому неизвестных авторов и миллионными прослушиваниями. В Spotify действительно удобно слушать музыку, когда засыпаете. Например, можно установить таймер, который остановит воспроизведение, после того как вы уснете. Есть таймеры от пяти минут до часа. Благодаря им не придется просыпаться посреди ночи от неожиданных звуков из телефона.

Как это сделать Нажмите на три точки на плеере с текущей песней, прокрутите в самый низ и выберите «Таймер сна»

Бесконечный плейлист По умолчанию в Spotify работает бесконечный плейлист: то есть после завершения текущего альбома или плейлиста сервис сам предложит около 20 треков, похожих на те, что вы только что прослушали. Кому‑то нравятся бесконечные плейлисты, но иногда это неудобно — например, если хотите точно знать, что альбом уже закончился и можно переходить к другому. Для второго случая бесконечный плейлист можно отключить.

Как это сделать «Настройки» — «Воспроизведение» — отключите тумблер «Музыка нон-стоп»

Плейлисты от музыкантов

На страницах популярных музыкантов можно найти не только их музыку, но и плейлисты, которые они собрали для фанатов или каких‑то мероприятий. Например, в профиле группы Deftones выложен плейлист вокалиста Чино Морено, который он играл во время стрима на твиче, а у певицы Карли Рей Джепсен — плейлист с названием «Happy Valentine’s, bitches». Сборники песен от музыкантов ищите в самом низу экрана.

Секретное переключение трека В приложениях Apple Music или «ВКонтакте» трек можно переключить кнопкой на узкой полоске, в которую сворачивается плеер. В Spotify такой нет, поэтому трек переключают или в полноразмерном плеере, или секретным способом. Для этого проведите по свернутому плееру вправо или влево — трек переключится.

Анонимный режим

После регистрации в Spotify у вас появится свой профиль, в котором по умолчанию отображаются собранные плейлисты и недавно прослушанные исполнители. Если не хотите, чтобы друзья наблюдали за тем, что вы слушаете, то перейдите в приватный режим.

Как это сделать «Настройки» — «Приватность» — «Приватный режим»

Рекомендации по плейлисту

Spotify рекомендует музыку на основе ваших прослушиваний, но также и на основе отдельных плейлистов. Например, можно создать плейлист с новым металкором и еще один — с японской поп-музыкой. Рекомендации по каждому будут отличаться. Чтобы посмотреть их, зайдите в плейлист в вашей медиатеке и прокрутите в самый низ. Сервис советует по шесть треков, но их список можно обновлять.

Незаметные переходы между песнями Любой плейлист в Spotify можно превратить в подобие микса, где переходы между разными треками почти незаметны. Самое интересное — сделать такое в плейлисте с совершенно непохожими друг на друга исполнителями. Например, особенно хорошо выглядит сведение любого жесткого трека Slipknot и начало песни «Ponponpon» японской певицы Кьяри Пямю Пямю.

Как это сделать «Настройки» — «Воспроизведение» и установите плавный переход на отметку «12 секунд»

Эквалайзер

Редкий для современных стримингов инструмент — корректирует частоты исходящего звука, чтобы усилить низкие или высокие частоты. Особенно хорошо треки звучат на пресетах «Электроника» и «Рок».

Как это сделать «Настройки» — «Воспроизведение» — «Эквалайзер»

Переход между телефоном и компьютером Сервис синхронизирует воспроизведение музыки между разными устройствами. Например, если вы слушали музыку на телефоне, а потом пришли домой и зашли в настольную версию Spotify, то она сможет продолжить песню с того же места. Для этого нужно просто нажать кнопку воспроизведения.

Ностальгические плейлисты по годам

Функция для олдов, которые завели аккаунт на Spotify несколько лет назад, но потом забросили его из‑за сложностей с VPN. На главной странице приложения — в блоке «Персональные подборки» — можно найти огромные плейлисты (они длятся по шесть с половиной часов) с самыми прослушиваемыми треками по годам. Ностальгия на вечер обеспечена.