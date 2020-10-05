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Замминистра просвещения заявил о переводе московских школ на удаленку. А потом стал отрицать это

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:18
Обновлено сегодня в 13:21:

Замминистра просвещения Виктор Басюк опроверг свое предыдущее утверждение и заявил, что пока решения о переводе школ в трех регионах страны на дистанционное обучение нет.

«К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — цитирует слова Басюка ТАСС.

В Минпросвещения также заявили, что информация о переводе российских школ на удаленку не соответствует действительности.

Московские школы будут переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщил агентству замминистра Виктор Басюк, школьников отправляют на удаленку не только в Москве, но и в Сахалине и Ульяновской области. Даты перехода на дистанционное обучение определит руководство этих регионов.

«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», — отметил Басюк.

В Москве с начала сентября наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. На этом фоне столичный мэр Сергей Собянин объявил о продлении каникул в столичных школах до двух недель.

Из‑за увеличения числа заболевших COVID-19 также было решено вернуть в Москве и Подмосковье ряд ограничений. Так, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома. Работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее трети своего персонала.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что власти Москвы могут усилить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Например, в ближайшие дни в столичном метро планируют подключить софт, позволяющий блокировать социальные карты школьников и пенсионеров для проезда в подземке.

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