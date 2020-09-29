В Москве объявили двухнедельные школьные каникулы из‑за роста заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении осенних каникул во всех школах города до двух недель — с 5 по 18 октября. Решение принято по рекомендации санитарных врачей и связано с ростом заражений коронавирусом и простудными заболеваниями. Обычно осенние каникулы длятся неделю.

«Для того, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы», — говорится в блоге Собянина.

Дистанционных занятий на время каникул проводиться не будет. Детские сады и дошкольные группы продолжат работу по обычному графику.

Собянин отметил, что сейчас значительное число заболевших — дети, которые нередко переносят болезнь бессимптомно. Приходя домой, они передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», — говорится в блоге мэра.

В Москве наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. За прошедшие сути в городе выявили 2217 новых заболевших, днем ранее их было 2016. Умерли за сутки 23 человека — это максимум с середины июля. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в городе достигло 287 993, из них 246 074 человека выздоровели, 5180 скончались.