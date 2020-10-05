Только 23% россиян готовы привиться от коронавируса

Лишь 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, 73% — не готовы, еще 4% сказали, что уже переболели COVID-19 и не нуждаются в вакцинации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Единой России».

Абсолютное большинство респондентов (93%) считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, остальные 7% уверены, что ее необходимо сделать обязательной для всех.

Большинству россиян (63%) не важно, в какой стране произведена вакцина, главное — ее эффективность. 24% предпочли бы прививку российского производства, а 13% — зарубежного.

Больше половины опрошенных (52%) ожидают второй волны пандемии, 37% — не согласны с ними. Остальные 11% и вовсе не верят в существование коронавирусной инфекции.

Опрос проводился Центральной общественной приемной председателя «Единой России» 16–23 сентября в онлайн-формате. В нем приняли участие около 20 тыс. человек, проживание, пол и возраст участников не уточняются. Результаты опроса передадут министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Первая российская вакцина от коронавируса — «Спутник V» — была зарегистрирована 11 августа. Сейчас она находится в третьей фазе испытаний — ее должны проверить на 40 тыс. добровольцев. Вторая вакцина, изготовленная государственным научным центром «Вектор», может быть выпущена в ноябре. Третью разрабатывают в Центре имени Чумакова, и в начале октября у нее начались клинические испытания.