Третью вакцину от коронавируса испытают в Новосибирске, Кирове и Петербурге

Третью вакцину от коронавируса, которую разработали в центре имени Чумакова, испытают на добровольцах из трех городов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на замруководителя производственного управления центра Георгия Игнатьева.

По словам Игнатьева, исследования начнутся 1 октября и продлятся 42 дня. По итогам ученые составят отчет для Министерства здравоохранения. В начале декабря, как надеются в центре, разработчики смогут подать в Минздрав регистрационное досье на новую вакцину.

«У нас три клинических базы, на которых будут проводиться исследования — Новосибирск, Киров, Санкт-Петербург. В исследованиях задействованы 150 добровольцев, которым будет введен препарат, и 50 добровольцев, которым будет введен препарат плацебо», — рассказал Игнатьев.

Вакцина центра имени Чумакова, как утверждает ученый, принципиально отличается от ранее зарегистрированной вакцины центра имени Гамалеи, а также от препарата новосибирского центра «Вектор», который сейчас проходит клинические испытания.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.

Вторая вакцина, изготовленная государственным научным центром «Вектор», может быть выпущена в ноябре. В Минздраве в течение двух месяцев ожидают еще не менее двух заявок на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.