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Сергей Собянин ответил на самые популярные вопросы о возвращении ограничений из‑за коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 15:40

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте ответил на наиболее популярные вопросы о коронавирусе и ограничениях, введенных в столице для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет?

«Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки».

Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений.

Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать».

В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, можно ли взять больничный?

«Да, конечно. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии +7 (495) 870 45 09. Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей».

Много вопросов о целесообразности перехода на удаленный режим работы. Действительно ли это так важно?

«Очень важно. Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня.

Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала».

В Москве из‑за роста случаев коронавируса частично вернут ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь. Кроме того, Сергей Собянин попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в удаленный режим работы.

В Москве за все время было выявлено более 280 тыс. случаев коронавируса. Из них свыше 240 тыс. человек выздоровели, 5129 умерли. В последнее время ежесуточное число новых пациентов растет, 23 сентября оно превысило психологическую отметку в 1000 человек.

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