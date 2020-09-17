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Оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом. Она госпитализирована с пневмонией

Семён Гудошников
Сегодня в 11:36

Оперная певица Анна Нетребко уже пять дней находится в больнице с коронавирусной пневмонией. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают», — сказала Нетребко.

Она уточнила, что у ее мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова обнаружили антитела к коронавирусу. «Каким‑то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих», — пояснила певица.

В России на 17 сентября зарегистрировали 1 085 281 случаев коронавируса. Из них более 895 тыс. человек выздоровели, свыше 19 тыс. умерли. Сейчас в стране проходит третья фаза испытаний вакцины, в которой примут участие более 30 тыс. добровольцев. Массовую вакцинацию планируют начать в январе–феврале 2020 года. Впрочем, почти половина россиян, прививаться не собираются.

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