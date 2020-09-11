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Почти половина россиян не планирует прививаться от коронавируса

Илья Голубев
Сегодня в 18:01

Почти половина россиян (45,6%) не собирается делать прививку от коронавируса ни российской, ни иностранной вакциной, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее исследование Высшей школы экономики.

При этом почти четверть этих людей (24,6%) собирается следить за вакцинацией, чтобы понять, насколько безопасно и эффективно лекарство. Еще 25% — принципиальные противники прививок. Из тех, кто планирует привиться от коронавируса, 13,2% сделают это сразу, 4,6% подождут несколько месяцев, 18,6% вообще дождутся следующего года.

В России за последние сутки выявили 5504 новых пациента с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 1 051 874 человека. Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний: осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев, по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

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