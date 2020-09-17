Добровольцам рассказали, что нельзя делать до и после вакцинации от коронавируса

Добровольцам, на которых проверяют эффективность российской вакцины от коронавируса, дали рекомендации, которых нужно придерживаться на время испытаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на протокол клинического исследования.

Так, женщинам-добровольцам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью или становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Забеременевших немедленно отстранят от испытаний и возьмут под наблюдение.

Мужчинам, в свою очередь, нужно избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения, как во время исследования, так и в течение трех месяцев после.

Всем добровольцам нужно отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а на время испытаний — ограничить его потребление. Курильщикам рекомендуют употреблять не более 10 сигарет в день.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. На прошлой неделе началась третья фаза ее испытаний, для которой набрали более 30 тыс. добровольцев. Предполагалось, что массовая вакцинация россиян начнется в январе–феврале 2021 года. В Минздраве отметили, что ее старт будет зависеть от темпов производства вакцины и накопления информации от третьей фазы исследований.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

Результаты второй фазы испытаний были опубликованы в престижном научном журнале The Lancet. Позже группа ученых из разных стран усомнилась в подлинности данных, представленных в статье. В частности, ученые заявили о статистических аномалиях — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах. Разработчики вакцины заявили, что направили в The Lancet развернутые ответы на вопросы к клиническим исследованиям.