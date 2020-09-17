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Добровольцам рассказали, что нельзя делать до и после вакцинации от коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 9:56

Добровольцам, на которых проверяют эффективность российской вакцины от коронавируса, дали рекомендации, которых нужно придерживаться на время испытаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на протокол клинического исследования.

Так, женщинам-добровольцам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью или становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Забеременевших немедленно отстранят от испытаний и возьмут под наблюдение.

Мужчинам, в свою очередь, нужно избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения, как во время исследования, так и в течение трех месяцев после.

Всем добровольцам нужно отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а на время испытаний — ограничить его потребление. Курильщикам рекомендуют употреблять не более 10 сигарет в день.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. На прошлой неделе началась третья фаза ее испытаний, для которой набрали более 30 тыс. добровольцев. Предполагалось, что массовая вакцинация россиян начнется в январе–феврале 2021 года. В Минздраве отметили, что ее старт будет зависеть от темпов производства вакцины и накопления информации от третьей фазы исследований.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

Результаты второй фазы испытаний были опубликованы в престижном научном журнале The Lancet. Позже группа ученых из разных стран усомнилась в подлинности данных, представленных в статье. В частности, ученые заявили о статистических аномалиях — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах. Разработчики вакцины заявили, что направили в The Lancet развернутые ответы на вопросы к клиническим исследованиям.

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