Украина не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси

Верховная рада Украины не признала результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа. Об этом свидетельствуют данные голосования за проект соответствующего постановления.

За принятие документа проголосовали 228 из 345 депутатов, 28 высказались против, 21 воздержался, 68 не голосовали. Таким образом, парламентарии не признали победу Александра Лукашенко на выборах.

В августе выборы в Беларуси отказались признать главы государств Европейского союза. Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

Вчера Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Они договорились о разработке плана совместных военных учений «на годы вперед». Кроме того, по итогу встречи Россия пообещала выделить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.