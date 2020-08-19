Главы государств Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Беларуси

Главы государств Европейского союза отказались признавать результаты выборов в Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам экстренного саммита, прошедшего сегодня.

Меркель также отметила, что не должно быть иностранного вмешательства в белорусскую политику. Она добавила, что пыталась связаться с Александром Лукашенко, но он отказался от разговора.

Евросоюз выделит 53 млн евро для белорусского народа, а также введет санкции против тех, кто ответственен за фальсификации на выборах и насилие над протестующими. Также ЕС рассмотрит возможность включения в санкционные списки Александра Лукашенко.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развернуто ответил на вопросы журналистов о ситуации в Беларуси. Он также говорил о том, что никакого влияния извне быть не должно. Ранее Владимир Путин в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем выразил озабоченность из‑за попыток некоторых государств оказать давление на власти Беларуси и дестабилизировать обстановку в стране.