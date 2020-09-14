Россия выделит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, чтобы обсудить отношения между своими странами. Запись трансляции встречи доступна на сайте телеканала НТВ.

Путин заявил, что беларусы должны сами разобраться с тем, что происходит в их стране, не полагаясь на чье-либо мнение. Также он одобрил решение Лукашенко внести правки в белорусскую Конституцию.

«Друг познается в беде. <…> Эти события [массовые протесты против избрания Лукашенко] показали, что нам надо сотрудничать со старшим братом по всем вопросам», — заявил Лукашенко, назвав «бедой» мирные протесты жителей страны, недовольных его правлением.

Лидеры России и Беларуси договорились о разработке плана совместных военных учений «на годы вперед». Кроме того, по итогу встречи российские власти пообещали выделить белорусским коллегам кредит в 1,5 млрд долларов .

Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с заявлением, что все заключенные на встрече президентов договоренности не имеют законной силы.

В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.