Garage Screen покажет фильмы из программы «Кинотавра»

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» с 21 по 24 сентября пройдут специальные показы картин кинофестиваля «Кинотавр» этого года. После каждого сеанса зрители смогут обсудить фильм с его авторами.

Первым 21 сентября покажут анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких», основанный на повести Николая Гоголя «Нос» и одноименной опере Дмитрия Шостаковича, созданной в 1930 году. Картина открывала фестиваль, а ее создатель Хржановский получил его почетный приз. Билеты на показ можно приобрести по ссылке.

«Фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни», — так описывают фильм его авторы.

31-й фестиваль «Кинотавр» продлится до 18 сентября в Сочи. С его конкурсной программой можно ознакомиться здесь, а тут мы ведем дневники с фестиваля.