В Сочи стартовал 31-й кинофестиваль «Кинотавр» (с 11 по 18 сентября), официальным партнером которого в этом году стал мультимедийный сервис Okko. Мы будем вести здесь ежедневно обновляемый киноблог о том, что происходит, что говорят и что показывают на фестивале — вместе с видеодневниками от «Кино ТВ».
🌿 День 1-й
Самолет переполнен звездами, лица которых закрыты очками и масками. Пассажиры рейса скорее всего и не подозревают, что на борту — лучшие представители современного кинематографа России. Многие из них и сами друг друга не узнают, здороваются на всякий случай. В этом масочном карнавале особенно выделяются Резо Гигинеишвили и Акаки Сахелашвили. Они в защитных экранах, под которыми — респираторы и большие черные очки. «Мы как будто улетаем в космос, а остальные нас провожают», — шутит Резо.
Аглая Тарасова — едва ли не единственная с открытым лицом и широкой улыбкой — обсуждает с коллегами приглашение на вечеринку, которая где‑то все же состоится — видимо, подпольно — официально вечеринки на Кинотавре в этом году запрещены.
Кто‑то почтительно склоняет голову перед Борисом Хлебниковым — он в этом году председатель жюри, к тому же он в запуске своего продюсерского проекта.
В Сочи жара — +31. Да и вообще невозможно поверить, что 31-й «Кинотавр» все же открывается — живой, настоящий, офлайн.
Руководство фестиваля заранее объявило, что список приглашенных будет сильно сокращен. Судя по рассадке в зале, людей и правда меньше. Но звезд, кажется, больше, чем обычно. Традиционный проход по красной дорожке в этом году — в особом формате, без зрителей. Все обсуждают странное ощущение. Над площадью будто повисла тишина и все погрузилось в вакуум. Но некоторые гости — зря что ли на артистов учились — погружаются в воображаемые обстоятельства, машут руками и всячески «контактируют» с воображаемыми зрителям.
Несмотря на запрет, сочинцы к Зимнему театру все равно пришли, но площадь оцеплена, поэтому смотреть на звездное дефиле приходится сильно издалека.
Рассадка в зале — через одного. Тех, кто пытается сесть вместе, настойчиво просят держать дистанцию. Рассаживают даже пары — таковы правила, и они — для всех. Всех просят надеть маски, но в день открытия к гостям все же милостивы — все же макияж, да и фотографии нужны красивые.
Первой овацией зал взрывается на заставке фестиваля — УРА! Организаторы прошли через множество препятствий, чтобы сделать это.
После официальных обращений президента Путина (со сцены зачитал заммиистра культуры Максим Ксендзов) и министра культуры Любимовой (на видео) — на сцене появляются декорации больницы — то ли ковидный госпиталь, то ли психушка, то ли и то, и другое. Пациент (актер Артем Ткаченко), два санитара (операторы, ведущие трансляцию на экран) и голос сверху — то ли доктор, то ли внутренний голос пациента. Что он делает тут? И какое сейчас время? «Сейчас сентябрь, но должен быть июнь», — говорит Артем. Шутка заходит — «Кинотавр» всегда проходит в июне, и происходящее сейчас, действительно, похоже не безумие.
Спектакль на сцене посвящен пандемии и тем травмам, которые она нанесла кинематографистам и всем. Шутят про вторую волну, которая будет в сентябре, то есть уже сейчас, возможно, она уже даже есть. Про новую реальность, которая надела на всех маски, и новую этику, которая маски сорвала. Это спектакль о том, как мир встал на паузу, как каждый сходил с ума по своему и о том, что каждому теперь придется найти свое место заново.
Спектакль периодически прерывается представлением фильмов программы. В короткометражном конкурсе — 31 картина (магия цифр 31-го фестиваля продолжается). Жюри возглавляет Клим Шипенко. С ним в команде — актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин и киновед Алексей Артамонов.
В основном конкурсе — 13 картин (31 наоборот). В первый день все почему‑то обсуждают фильм «Хандра» — дебют Алексея Камынина. Вокруг картины какой‑то необъяснимый ажиотаж, говорят, что не хватает билетов, что приехала огромная группа. Трейлер фильма и правда забойный и звездный, но «Кинотавр» звездностью не удивишь.
Главная звезда конкурса — Аня Чиповская — у нее целых 4 фильма (в том числе — «Хандра»). Мы увидим Чиповскую комическую, трагическую, влюбленную, страдающую, голую, поющую, разную. Надеюсь, увидим и живьем — пока ее в Сочи нет.
В жюри основного конкурса — актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Нигина Сайфулаева, продюсер Екатерина Филиппова, телеведущая Дарья Златопольская. Оператор Федор Лясс. Председатель жюри Борис Хлебников говорит со сцены, что мечтает о том, чтобы «Кинотавр-31» запомнился не как фестиваль пандемии, а как фестиваль больших событий и больших открытий.
В финале церемонии на сцену выходит президент «Кинотавра» Александр Роднянский. Вспоминая о том, сколько всего в 2020 году во всем мире не случилось — фестивали, премьеры, фильмы, съемки — он говорит о том, что «Кинотавру» очень хотелось, чтобы собранные для программы фильмы все же «состоялись» — чтобы их увидели, написали, донесли до зрителей. Потому что «Кинотавр» — это стартовая точка для фильмов, а не пункт прибытия звезд.
«Кинотавр» и правда очень важен сейчас для нашей индустрии. Важен, как никогда. Поэтому все, кто в этой индустрии есть, — звезды, дебютанты, производители, прокатчики, фестивальщики, минкульт, — объединились для того, чтобы раскачать ее заново, вернуть зрителя в кинотеатры. Потому что за полгода самоизоляции зритель переключился на онлайн платформы с обилием разнообразного и суперкачественного контента и спокойно обходился без магии коллективного просмотра.
Фильм открытия «Кинотавра» — «Нос или заговор «не таких» Андрея Хржановского. Именно ему Кинотавр вручает приз за вклад в киноискусство. Александр Роднянский так пронзительно представляет залу выдающегося мастера, рассказывая залу его удивительную биографию, что сам Хржановскмй на сцене едва не расплакался. Завершая свою благодарственную речь, Андрей Хржановский сказал : «Пока я смотрел эту церемонию, я напряг свой белый ум, так племянница называет мою седину, и придумал новый фильм. Очень надеюсь, что мне удасться сделать его».
Итак, «Кинотавр» открыт. Впереди — 7 дней просмотров и деловых мероприятий. Вместе с Борисом Хлебниковым верим в то, что это будет фестиваль больших событий.
Видеодневник первого дня «Кинотавра» от информационного партнера «Кино ТВ» смотрите в соцсетях Okko.