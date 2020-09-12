🌿 День 1-й

Самолет переполнен звездами, лица которых закрыты очками и масками. Пассажиры рейса скорее всего и не подозревают, что на борту — лучшие представители современного кинематографа России. Многие из них и сами друг друга не узнают, здороваются на всякий случай. В этом масочном карнавале особенно выделяются Резо Гигинеишвили и Акаки Сахелашвили. Они в защитных экранах, под которыми — респираторы и большие черные очки. «Мы как будто улетаем в космос, а остальные нас провожают», — шутит Резо.

Аглая Тарасова — едва ли не единственная с открытым лицом и широкой улыбкой — обсуждает с коллегами приглашение на вечеринку, которая где‑то все же состоится — видимо, подпольно — официально вечеринки на Кинотавре в этом году запрещены .

Кто‑то почтительно склоняет голову перед Борисом Хлебниковым — он в этом году председатель жюри, к тому же он в запуске своего продюсерского проекта.

В Сочи жара — +31. Да и вообще невозможно поверить, что 31-й «Кинотавр» все же открывается — живой, настоящий, офлайн.

Руководство фестиваля заранее объявило, что список приглашенных будет сильно сокращен. Судя по рассадке в зале, людей и правда меньше. Но звезд, кажется, больше, чем обычно. Традиционный проход по красной дорожке в этом году — в особом формате, без зрителей. Все обсуждают странное ощущение. Над площадью будто повисла тишина и все погрузилось в вакуум. Но некоторые гости — зря что ли на артистов учились — погружаются в воображаемые обстоятельства, машут руками и всячески «контактируют» с воображаемыми зрителям.

Несмотря на запрет, сочинцы к Зимнему театру все равно пришли, но площадь оцеплена, поэтому смотреть на звездное дефиле приходится сильно издалека.

Рассадка в зале — через одного. Тех, кто пытается сесть вместе, настойчиво просят держать дистанцию. Рассаживают даже пары — таковы правила, и они — для всех. Всех просят надеть маски, но в день открытия к гостям все же милостивы — все же макияж, да и фотографии нужны красивые.