Анимационный фильм «Нос, или Заговор «не таких» Хржановского взял приз на фестивале в Анси

Картина «Нос, или Заговор «не таких» режиссера Андрея Хржановского и студии «Шар» получила награду «Выбор жюри» на анимационном фестивале в городе Анси во Франции.

В основе анимационного фильма лежат классическая повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера Дмитрия Шостаковича, созданная в 1930 году.

«Фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни», — так описывают его сами создатели.

Анимационный фестиваль в Анси проходит в онлайн-формате с 15 по 30 июня. Еще один российский режиссер — выпускник Московской школы нового кино Кирилл Хачатуров — победил в конкурсе студенческих работ со своей картиной «Голый». Всего же для фестиваля были отобраны десять фильмов из России.