Кинофестиваль «Кинотавр» объявил конкурсную программу 2020 года. В нее вошли 13 картин, причем шесть из них сняты женщинами-режиссерами. По словам програмного директора фестиваля Ситоры Алиевой, на смотре сохраняется тендеция последних лет — феминизация: в создании девяти картин участвовали женщины-продюсеры, в создании семи — женщины-сценаристы.

Среди участников «Кинотавра»:

«Вмешательство» Ксении Зуевой,

Ксении Зуевой, «Глубже!» Михаила Сегала,

Михаила Сегала, «Город уснул» Марии Игнатенко,

Марии Игнатенко, «Доктор Лиза» Оксаны Карас,

Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева,

Филиппа Юрьева, «Конференция» Ивана И. Твердовского,

Ивана И. Твердовского, «Кто‑нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой,

Ангелины Никоновой, «Маша» Анастасии Пальчиковой,

Анастасии Пальчиковой, «Пугало» Дмитрия Давыдова,

Дмитрия Давыдова, «Скажи ей» Александра Молочникова,

Александра Молочникова, «Трое» Анна Меликян,

Анна Меликян, «Хандра» Алексея Камынина,

Алексея Камынина, «Человек из Подольска» Семена Серзина.

Председателем жюри станет режиссер Борис Хлебников, получивший в 2017 году Гран-При фестиваля за фильм «Аритмия». Также в число тех, кто решит судьбу призов, вошли Владимир Вдовиченков, Дарья Златопольская, Федор Лясс, Нигина Сайфуллаева, Оксана Фандера и Екатерина Филиппова.

Клим Шипенко возглавит жюри в категории «Короткий метр». Вместе с ним судить в данной номинации будут Ирина Горбачева, Александр Робак, Алексей Артамонов и Сергей Корнихин.

Фестиваль откроет анимационная лента «Нос, или заговор Нетаких» Андрея Хржановского. Фильмом закрытия станет работа «Дорогие Товарищи!» Андрея Кончаловского. Она вошла в основной конкурс Венецианского фестиваля, где и состоится ее мировая премьера.

«Кинотавр» традиционно проходит в июне, но в этом году организаторы были вынуждены перенести его на 11–18 сентября. В случае, если ситуация с коронавирусом в Сочи будет ухудшаться, руководство фестиваля вновь отложит его проведение.