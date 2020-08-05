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«Кинотавр» объявил конкурсную программу

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

Кинофестиваль «Кинотавр» объявил конкурсную программу 2020 года. В нее вошли 13 картин, причем шесть из них сняты женщинами-режиссерами. По словам програмного директора фестиваля Ситоры Алиевой, на смотре сохраняется тендеция последних лет — феминизация: в создании девяти картин участвовали женщины-продюсеры, в создании семи — женщины-сценаристы.

Среди участников «Кинотавра»:


  • «Вмешательство» Ксении Зуевой,
  • «Глубже!» Михаила Сегала,
  • «Город уснул» Марии Игнатенко,
  • «Доктор Лиза» Оксаны Карас,
  • «Китобой» Филиппа Юрьева,
  • «Конференция» Ивана И. Твердовского,
  • «Кто‑нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой,
  • «Маша» Анастасии Пальчиковой,
  • «Пугало» Дмитрия Давыдова,
  • «Скажи ей» Александра Молочникова,
  • «Трое» Анна Меликян,
  • «Хандра» Алексея Камынина,
  • «Человек из Подольска» Семена Серзина.

Председателем жюри станет режиссер Борис Хлебников, получивший в 2017 году Гран-При фестиваля за фильм «Аритмия». Также в число тех, кто решит судьбу призов, вошли Владимир Вдовиченков, Дарья Златопольская, Федор Лясс, Нигина Сайфуллаева, Оксана Фандера и Екатерина Филиппова.

Клим Шипенко возглавит жюри в категории «Короткий метр». Вместе с ним судить в данной номинации будут Ирина Горбачева, Александр Робак, Алексей Артамонов и Сергей Корнихин.

Фестиваль откроет анимационная лента «Нос, или заговор Нетаких» Андрея Хржановского. Фильмом закрытия станет работа «Дорогие Товарищи!» Андрея Кончаловского. Она вошла в основной конкурс Венецианского фестиваля, где и состоится ее мировая премьера.

«Кинотавр» традиционно проходит в июне, но в этом году организаторы были вынуждены перенести его на 11–18 сентября. В случае, если ситуация с коронавирусом в Сочи будет ухудшаться, руководство фестиваля вновь отложит его проведение.

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