Светлана Тихановская запустила кампанию «Я/Мы Координационный совет» и призвала всех вступать в КС

«Мы призываем вас поддержать Координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму <…> Помните: только вместе мы сможем построить страну для жизни», — заявила Тихановская.

Светлана Тихановская запустила кампанию «Я/Мы Координационный совет» и призвала всех вступать в Координационный совет оппозиции Беларуси. Ее обращение было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

Совет, а значит и все присоединившиеся к нему, требуют признать президентские выборы, прошедшие 9 августа, недействительными, провести новые, но уже по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекратить репрессии, привлечь к ответственности виновных в них и освободить ползаключенных.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. Два дня назад стало известно о задержании юриста Максима Знака и аресте одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. На них завели уголовное дело о захвате власти. На свободе и в Беларуси осталась только писательница Светлана Алексиевич.

Вчера Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять «более острые меры» против организаторов Координационного совета оппозиции. Несмотря на это, совет продолжает работать. «Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости», — говорится в обращении Тихановской.