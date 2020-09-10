«Надо принять жесткие меры»: Лукашенко допустил нарушение законов при внешних угрозах

Лукашенко заявил, что не призывает сотрудников силовых ведомств спасти государство «в нарушение закона», однако он допустил такую возможность при внешних угрозах. «Когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует», — сказал он.

Он также заверил своих слушателей, что держит власть не ради себя (ради кого он ее держит, он не сказал). «Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, ее. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — добавил Лукашенко.

По его словам, он удержит власть или с силовиками, или без них, но «наклонить его не получится»: «Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте, не хотите — не предавайте. Вы — люди в погонах, не надо по́ститься и хайповать, отойдите в сторону и не мешайте».