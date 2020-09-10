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«Надо принять жесткие меры»: Лукашенко допустил нарушение законов при внешних угрозах

Анастасия Цой
Сегодня в 15:52

Александр Лукашенко, выступая перед сотрудниками прокуратуры и представляя в качестве нового генерального прокурора Андрея Шведа, допустил нарушения законов при внешних угрозах. Видео выступления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что не призывает сотрудников силовых ведомств спасти государство «в нарушение закона», однако он допустил такую возможность при внешних угрозах. «Когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует», — сказал он.

Он также заверил своих слушателей, что держит власть не ради себя (ради кого он ее держит, он не сказал). «Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, носители, если хотите, ее. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — добавил Лукашенко.

По его словам, он удержит власть или с силовиками, или без них, но «наклонить его не получится»: «Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте, не хотите — не предавайте. Вы — люди в погонах, не надо по́ститься и хайповать, отойдите в сторону и не мешайте».

Кроме того, Лукашенко призвал прокуратуру принять «более острые меры» против организаторов Координационного совета оппозиции. Он сказал, что ситуацию в стране «нужно стабилизировать» уже в этом году.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. Вчера стало известно о задержании юриста Максима Знака и аресте одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. На свободе и в Беларуси осталась только писательница Светлана Алексиевич.

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