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В Минске люди в штатском задержали члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака

Анастасия Цой
Сегодня в 12:04

Люди в штатском задержали и увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции юриста Максима Знака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

«Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил Tut.by, что делом занимается Следственный комитет. Кроме того, по его словам, дома у оппозиционера планируется обыск.

Все члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции были или задержаны, или вывезены из Беларуси. На свободе осталась только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.

7 сентября похитили другого члена президиума, одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову. Вчера ее пытались насильно вывезти из Беларуси в Украину, однако на границе она порвала паспорт. После этого Колесникову задержали, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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