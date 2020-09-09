Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске. Об этом сообщил Tut.by со ссылкой на ее отца.

«Руководитель следственной группы главного управления Следственного комитета Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал отец Колесниковой.

Два дня назад Марию Колесникову похитили: ее затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. Вчера ее пытались насильно вывезти из Беларуси в Украину, однако на границе она порвала паспорт, не желая покидать страну. После этого женщину задержали.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. Сегодня стало известно о задержании юриста Максима Знака. На свободе только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.

Александр Лукашенко называл создание совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями» и обещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В конце августа в Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности совета. И Колесникова, и Знак проходили по нему как свидетели.