The Village: Михаил Скипский провел игры на Дне города в Москве, организаторы это скрыли

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого ранее обвинили в домогательствах до несовершеннолетних, принял участие в играх, прошедших в Москве в День города. На это обратило внимание издание The Village.

Интеллектуальные игры проводила московская мэрия. Отмечается, что столичные власти не анонсировали участия Скипского в играх. Также этого не сделали и представители ЧГК.

Как пишет The Village, фамилия Скипского упоминается в расписании, однако в открытый доступ — соцсети клуба — его так и не выложили. Не появился полный список ведущих на официальной странице мероприятия. Тем не менее издание уточняет, что Скипский поучаствовал в играх 6 сентября.

В этот день в инстаграм-аккаунте «Что? Где? Когда?» велась прямая трансляция. В тот момент, когда ведущим турнира был Скипский, ее прервали на два часа.

3 сентября Скипский должен был провести игры для фестиваля Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга. Ведущего отстранили от участия в игре после того, как в соцсети Совета «пришла толпа ботов и завалила грубыми комментариями».

Журналистка The Bell Екатерина Аренина 22 июля запустила в твиттере тред, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. В комментариях к записям другие девушки также рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Козлов предположил, что Аренина «решила хайпануть». Сам Скипский ситуацию никак не прокомментировал.

После этого пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», потребовали отстранить Скипского от занятий с детьми. Владивостокский, лондонский, нью-йоркский, бернский, вильнюсский клубы и еще 50 игроков и команд попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах, а также приостановить работу Скипского в комиссии.